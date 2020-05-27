شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول رحلة استثنائية تقل 76 مصريا عالقا من ألمانيا لمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار مدينة فرانكفورت الألمانى، تقل على متنها 76 عالقا مصريا بألمانيا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.





وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة فرانكفورت التى وصلت مساء الثلاثاء، تعد ضمن عدة رحلات وصلت من مطار فرانكفورت بألمانيا، حيث استقبل مطار مرسى علم من قبل عدة رحلات من ألمانيا، مؤكدًا أن جارى اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .





من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .





كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء السبت الماضى رحلة طيران استثنائية، قادمة من سلطنة عمان، تقل على متنها 165 عالقا مصريا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى.





وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن الرحلة التى وصلت مساء الثلاثاء من العاصمة العمانية مسقط ضمن رحلات العالقين بالخارج التى تصل لمرسى علم، حيث استقبل مطار، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع.