أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة ننشر جدول تقسيم صرف معاشات يونيو منعا للتكدس والوقاية من كورونا Advertisements وزير الأوقاف: خطة فتح المساجد أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل و320 ألف متر سجاد جديد وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على افتتاح مشروع مسار العائلة المقدسة التعليم: تسليم جدول الثانوية العامة لرؤساء لجان السير لوضعه بمدخل اللجان المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

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