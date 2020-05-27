حبس لص لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من منزل متوفاة بكورونا في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأدوات كهربائية من داخل منزل سيدة متوفاة بفيروس كورونا، حيث استغل المتهم تواجد باقي أفراد أسرتها في الحجر الصحي وقام بتنفيذ جريمته.

وتلقى النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بشارع الوسط، بمنطقة عرب غنيم، مفاده قيامهم بضبط لص أثناء سرقة منزل جارتهم المتوفية بكورونا.

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بالانتقال والفحص تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعي "طاهر"، 25 سنة، ومقيم بذات المنطقة، واستغل وفاة جارته "ريهام. س"، إثر إصابتها بفيروس كورونا وحجر باقي أفراد أسرتها، وقام بالاشتراك مع آخرين، جار ضبطهم، وسرقة محتويات المنزل وهي "4 شاشة LCD، مبالغ مالية، مشغولات ذهبية خاصة بالمتوفية".

وتم اقتياد المتهم لديوان القسم لبدء التحقيق معه حول كواليس ارتكابه للواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.