حبس عاطل لحيازته 13 فرش حشيش بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 13 فرش حشيش يروجها بين المتعاطين بمنطقة المساكن الاقتصادية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكميائي للبت في مصير حائزها.

البداية عندما خرج النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بحملة أمنية ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء بتطبيق حظر التجوال، وأثناء السير في شوارع المساكن الاقتصادية دائرة القسم، اشتبه في المدعو محمد سعيد، وشهرته شطه، 23 سنة، عاطل ومقيم بذات المنطقة، وبالاقتراب منه حاول الفرار، إلا أن القوة المعاونة تمكنت من ضبطه، وبتفتيشه عثر على 13 طربة حشيش، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أمام العقيد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار في المواد المخدرة، لتحقيق الكسب غير المشروع، والمبلغ المالي متحصلات بيع تجارته الأثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.