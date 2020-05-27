"صحابه ولعوا النار في جثته".. كشف لغز العثور على جثة شاب بجوار مستشفى الحميات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مستشفى الحميات بحلوان بعد قرابة شهر من عمليات البحث المكثف.

وتلقى قسم شرطة حلوان بداية شهر مايو بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة بها حروق بالغة ومشوهة تماما بجوار مستشفى الحميات بدائرة القسم؛ بالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشاب في بداية الثلاثينات من عمره.

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على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ بتشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الجريمة؛ وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات المحيطة بمحل العثور على الجثة تم تحديد هوية المتهمين وبتتبع خط سيرهم أمكن ضبطهم بعد عمليات بحث دامت 25 يوما.

وبإجراء التحقيقات تبين أن المتهمين الثلاثة مدمني مخدرات وكانت تجمعهم بالقتيل جلسات تعاطي، إلا أنه يوم الواقعة تعاطي القتيل جرعة زائدة من الهيروين فلفظ أنفاسه الأخيرة، وخشي زملائه من المساءلة القانونية فقاموا بإشعال النيران في جثته حتى طمست معالم جسده، وتخلصوا من الجثة بجوار مستشفى الحميات بحلوان؛ ولاذوا بالهرب.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.