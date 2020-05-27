أخبار مصر | برلماني: لسنا في حاجة إلى مستشفيات الإخوان للعزل من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر برلماني: لسنا في حاجة إلى مستشفيات الإخوان للعزل من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، على طلب النائب محمد خليفة بتخصيص وضم مستشفيات الإخوان المتحفظ عليها من قبل الدولة لتكون عزل للأطباء والفنيين والتمريض والمسعفين وكافه الاطقم الطبية والإدارية، قائلا: إن الدولة ليست بحاجة في الوقت الحالي إلى مستشفيات الإخوان كأماكن للعزل للمصابين بفيروس كورونا".

وأوضح "البطيخي" لبوابة "الخليج 365"، أن الدولة ليس بها مشكلة في عدد الاسرة أو أجهزة التنفس الصناعي أو غرف العناية المركزة، في المستشفيات، بل هناك أجهزة تنفس صناعي تصل إلى 4500 جهاز بالرغم من أن عدد المرضى على هذه الأجهزة حوالي 60 حالة، بالإضافة إلى أنه ليس من الطبيعي تخصيص جميع مستشفيات الجمهورية أماكن عزل لفيروس كورونا، فهناك مرضى يعانون من أمراض أخرى كالفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها، مشيرًا إلى أن الدولة مستعده لجميع السيناريوهات خاصةً بعد أن أصبح التعايش مع فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أمر واقعي، لذلك يجب على الجميع الإلتزام بتعليمات الوزارة وتنفيذ الإجراءات الوقائية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

مستشهدا بحديث وزير التعليم العالي خلال افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الثالثة لمشروع بشاير الخير بالإسكندرية عندما قال: "ممكن نفضل في زيادة حتى 37 ألف حالة ومن بعدها تنكسر الجائحة، وممكن أن نصل إلى رقم 37 ألفا أو 40 ونقطة الانعطاف تحصل يوم 28 و29 مايو".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.