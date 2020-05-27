أخبار مصر | 'الصحفيين' تتواصل مع الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة بشأن إصابات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تتواصل مع الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة بشأن إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن اللجنة تواصلت مع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن التشديد على المؤسسات وتوجيه رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، بتعقيم مقرات المؤسسات بشكل دوري، والاستمرار في تخفيض العمالة إلى الحدود الدنيا.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن اللجنة تواصلت مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتأكد من الإجراءات التي تتبعها المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية، بعد ظهور عدد من الحالات، وذلك حفاظًًا على حياة الزملاء.

وأكد "عبدالمجيد" أن أعداد الإصابات للزملاء منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد وصلت 10؛ تعافى منهم 5 زملاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة، و3 حالات جديدة.

وأوضح رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، أن أعداد المصابين من أسر الزملاء الصحفيين وصلت 6 إصابات إيجابية، وحالتي وفاة، آخرهم اليوم، وهي شقيقة أحد الزملاء، بالإضافة إلى 6 حالات مؤكدة من الطواقم الإدارية بالمؤسسات الصحفية.

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وشدد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، على أن اللجنة تتابع عن كثب كافة استغاثات الزملاء على مدار 24 ساعة، وتقدم الدعم للزملاء أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، والزملاء المتدربين من غير الأعضاء.

وتابع: "تطمئن اللجنة دائمًا من الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة، على اتخاذ ما يلزم تجاه تعقيم المؤسسات بشكل دوري، والتشديد على تخفيض العمالة إلى الحدود الدنيا، بالإضافة إلى منح الزملاء الذين يعانون من الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر، وأيضًا الزميلات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عام، وذلك تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء الاحترازية للحماية من الفيروس".

وطالب "عبدالمجيد" من الزملاء حال تعسف إداراتهم، بتسجيل بياناتهم لدى لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، وإبلاغ اللجنة بشكل رسمي، وذلك لاتخاذ ما يلزم، والتواصل مع إدارات المؤسسات، حفاظًا على حياة الزملاء.

وشدد "عبدالمجيد" على أن الأمور داخل المؤسسات الصحفية تحت السيطرة، واللجنة تتابع عن كثب كافة استغاثات الزملاء على مدار اليوم، وتقدم لهم ولأسرهم كل أشكال الدعم.