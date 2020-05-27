أخبار مصر | الحكومة تكشف حقيقة وجود تعميم للصحة بعدم توجه مرضى كورونا للمستشفيات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الحكومة تكشف حقيقة وجود تعميم للصحة بعدم توجه مرضى كورونا للمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول منشور منسوب لوزارة الصحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن "وزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات عند الشعور بأعراض "كورونا" أو أي مرض آخر".

ونفى مجلس الوزراء، صدور أي تعميم من وزارة الصحة بشأن عدم ذهاب المواطنين للمستشفيات عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد أو أي أمراض أخرى.

وأكدت الحكومة، في بيان اليوم، أن ذلك التعميم صادر عن وزارة الصحة في إحدى البلدان العربية الشقيقة، وليس من وزارة الصحة والسكان المصرية.

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