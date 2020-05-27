أخبار مصر | الحكومة تكشف حقيقة وجود تعميم للصحة بعدم توجه مرضى كورونا للمستشفيات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الحكومة تكشف حقيقة وجود تعميم للصحة بعدم توجه مرضى كورونا للمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداول منشور منسوب لوزارة الصحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن "وزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات عند الشعور بأعراض "كورونا" أو أي مرض آخر".
ونفى مجلس الوزراء، صدور أي تعميم من وزارة الصحة بشأن عدم ذهاب المواطنين للمستشفيات عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد أو أي أمراض أخرى.
وأكدت الحكومة، في بيان اليوم، أن ذلك التعميم صادر عن وزارة الصحة في إحدى البلدان العربية الشقيقة، وليس من وزارة الصحة والسكان المصرية.
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.