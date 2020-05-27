مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شاهد.. الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة؛ لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية لهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بعد تخرجها بـ٥ سنوات.. مجلس الدولة يحكم لطالبة عن مادة في سنتها الأولى
ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم"، قرار إعلان نتيجة طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات والمتضمن حصولها علي ٤ درجات في التدريبات العملية "السكشن " من ٢٠، وإعادة احتساب درجاتها بناء على متوسط الدرجات الحاصلة عليها بباقي المواد بما بتناسب مع مستواها الحقيقي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
اللوم.. عقوبة المسئول الغير أمين في عرض الموضوعات على اللجان
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، حكمها بمعاقبة "ر.ن"مدير عام الفتوى والعقود ومدير عام المظالم سابقًا بالأزهر الشريف بـ"اللوم" لعرضه الغير أمين لموضوع علي لجنة ديوان المظالم عام ٢٠١٨ مما آضر بسمعة وكرامة مدير إدارة.
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ضبط 5 قضايا أمن عام وتنفيذ 72 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط 274 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم في ثالث أيام العيد
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط (274) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على المتهمين في واقعة "فتاة التيك توك" بالطالبية
كشف مصدر مطلع، أنه تم القبض على فتاة "التك توك" منة عبد العزيز، على خلفية نشرها لفيديو تتهم فيه مازن إبراهيم بالتعدي عليها بالضرب والتعدي الجنسي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا