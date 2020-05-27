مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

شاهد.. الداخلية ترسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء والمصابين خلال العيد



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة؛ لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية لهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تخرجها بـ٥ سنوات.. مجلس الدولة يحكم لطالبة عن مادة في سنتها الأولى



ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم"، قرار إعلان نتيجة طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات والمتضمن حصولها علي ٤ درجات في التدريبات العملية "السكشن " من ٢٠، وإعادة احتساب درجاتها بناء على متوسط الدرجات الحاصلة عليها بباقي المواد بما بتناسب مع مستواها الحقيقي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اللوم.. عقوبة المسئول الغير أمين في عرض الموضوعات على اللجان



أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، حكمها بمعاقبة "ر.ن"مدير عام الفتوى والعقود ومدير عام المظالم سابقًا بالأزهر الشريف بـ"اللوم" لعرضه الغير أمين لموضوع علي لجنة ديوان المظالم عام ٢٠١٨ مما آضر بسمعة وكرامة مدير إدارة.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

ضبط 5 قضايا أمن عام وتنفيذ 72 حكما قضائيا خلال 24 ساعة



كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضبط 274 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم في ثالث أيام العيد