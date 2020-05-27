شكرا لقرائتكم خبر عن هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى كفر الدوار.. ماذا فعل أهله عندما وجدوه في المنزل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل على غطاس، رئيس مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إن مواطنًا هرب من مستشفى كفر الدوار بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وذهب إلى أحد منازل أقاربه قبل التوجه إلى منزله ولكن رفضوا استقباله ونصحوه بالعودة إلى المستشفى، وتابع: «أهله قاموا بالتبليغ عنه وتم إعادته إلى المستشفى».

وأضاف «غطاس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المراقبين الصحيين يدونون كافة المخالطين وتمكنوا من تسجيل كافة من خالطهم وحصرهم وعزلهم منزلياً.

وأشار رئيس مركز الدلنجات إلى أن هناك وعى كبير من قبل المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة. وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. Advertisements وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.