شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يوضح تصريحاته عن «غلق دار الهلال»: سنستغل الإجازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الثلاثاء، أن مؤسسة دار الهلال لن تُغلق كما يتردد.

وقال «جبر» لـ«المصري اليوم»: «المؤسسة في إجازة حتى نهاية الأسبوع فطلبت استغلال الإجازة لتعقيم المؤسسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهو ما فعلناه في مؤسستي الأهرام ووكالة أنباء الشرق الأوسط».

وأضاف أنه سيعقد اجتماعًا غدًا مع رؤساء مجالس إدارات مؤسسات دار الهلال ودار المعارف وروز اليوسف والشركة القومية للتوزيع، لمتابعة الإجراءات معهم وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية والتأكيد على شفافية الإعلان فور حدوث الحالات، فضلا عن الإجراءات المقترحة وهي تعقيم يومي وعدم دخول أي فرد دون قياس درجة الحرارة ومراعاة التباعد وكل الحالات المرضية تحصل على إجازات والتوسع في العمل أونلاين.

وتابع أنه سيتم عقد اجتماع آخر لباقي المؤسسات، «ولكن تطبيقًا لنظام التباعد الاجتماعي قررنا تقسيم الاجتماعات على المؤسسات تباعًا».

وكشف أن الحالات التي جرى اكتشافها بالمؤسسات هي: 4 حالات في مؤسسة الأهرام، والأخبار 6، والجمهورية 5، وحالة واحدة في روز اليوسف، و4 حالات في دار الهلال وحالتين في وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس الهيئة أن «الإصابات حاليًا أصبحت عائلية، وكل زميل يصاب يسبب العدوى لأسرته أو العكس، ولذلك طلبنا من المؤسسات عدم التشديد على الحضور للزملاء وتعقيم المؤسسات باستمرار وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي بين جميع المتواجدين بصالات التحرير».

Advertisements

وشدد رئيس الوطنية للصحافة، على أن المؤسسات الصحفية القومية هي الأقل تضررًا من كورونا عن بقية مؤسسات الدولة، والوضع حاليًا مطمئن بها.