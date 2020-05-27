شكرا لقرائتكم خبر عن «استشارات الطب عن بُعد».. مبادرة بنها الجامعي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مستشفيات بنها الجامعية مبادرة للتوعية والاستشارات الطبية تحت شعار «استشارات الطب عن بُعد»، لحماية المواطنين من خطر العدوى بفيروس كورونا يقوم خلالها الأطباء الرد على استفسارات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي لحالات كورونا والاشتباه بها وكيفية العلاج والعزل المنزلي وطرق الوقاية.

وأعلن الدكتور مصطفى القاضي، رئيس المستشفى الجامعي، وضع أرقام الأطباء على صفحة المستشفى الجامعي لاستقبال الأسئلة والاستشارات من المرضى والمواطنين على الواتس اب والرد عليهم وتوعيتهم بخطر العدوى وتشخيص العلاج اللازم وفقا للحالة وتقديم خدمة طبية مميزة في كل التخصصات الطبية، عن طريق منصات التواصل منعا للمخالطة لعدم نقل فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، مدير المستشفى للشؤون العلاجية، أنه يجري الانتهاء لتشغيل التقنية الجديدة التي تعمل بواسطة أجهزة طبية متخصصة تستخدم تطبيقات حاسوبية مطورة، متصلة بأجهزة كمبيوتر وفيديو كونفرانس تتيح للاستشاريين الكشف على المواطنين وهم في أماكنهم بالمنزل أو العمل وتقديم النصائح والإرشادات الطبية والعلاج اللازم.