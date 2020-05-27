شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات.

ومن جانبه قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب "منزعج" جدا من بكين على خلفية فيروس كورونا المستجد، وأمور أخرى لم يكن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني على نفس قدر أهميتها بالنسبة له في وقت ما.

وخلال حديثه على قناة فوكس نيوز، وصف كودلو أيضا إجراءات بكين في هونج كونج بأنها مزعجة للغاية.

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وقال إن اتفاق التجارة "المرحلة 1" الأمريكي الصيني الذي جرى التوصل إليه في يناير كانون الثاني لا يزال كما هو حتى اللحظة، لكن إدارة ترامب تتابع لترى ما إذا كانت بكين تفي بالتعهدات التي قطعتها.

ويوم الخميس، أعلنت الصين، التي نفد صبرها بعدما لم تتبن هونج كونج تشريعا للأمن القومي من تلقاء نفسها، أنها ستسن بشكل مباشر قوانين لمنع الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في المدينة.

وقال كودلو لشبكة فوكس بيزنس في مقابلة تالية "أعتقد أن الصين ترتكب خطأ كبيرا".