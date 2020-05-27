شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة: يتم تطهير مؤسسة دار الهلال عقب ظهور حالات إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه يتم تطهير مؤسسة دار الهلال بعد ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا، مضيفا أنه لا غلق للمؤسسة ولا اتجاه لذلك ولكن ما يتم هو تطهير المبنى واستغلال إجازة العيد لذلك .

وأضاف كرم جبر أن بعض العناصر المشبوهة خاصة من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية اقتطعت من حديثه الذى امتد لأكثر من 20 دقيقة وتم التركيز على غلق مؤسسة دار الهلال لتطهيرها بعد ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا.

وشدد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على عدم السماح بدخول أماكن العمل بأى صورة من الصور إلا بعد ارتداء الكمامة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة طالبت من قبل بضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية أقصى درجات الأمان والحماية حرصا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية وافصاح بشأن الحالات التى يتم اكتشافها واتخاذ اجراءات الغلق فورا ودون تراخ ، بعد أن لاحظت الهيئة ظهور حالات اصابة مؤخرا .

وشددت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها على رؤساء المؤسسات الاشراف بأنفسهم وبشكل مباشر على الإجراءات التى يتم اتخاذها ،وحددت بعض الاجراءات المطلوب تنفيذها بدقة :

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1-يتم فورا تطهير و (غلق ) الاماكن التى تظهر فيها العدوى دون تأخير او تراخ ، منعا لانتشارها بين الزملاء

2- تطبيق اجراءات العزل فى المنازل للمخالطين لمدة 24 يوما ، وعدم السماح لهم بالمجيئ الى العمل

3- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول فى اماكن العمل والتعقيم والتطهير اليومى المستمر

4- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل .

5- عدم السماح بدخول اماكن العمل بأى صورة من الصور الا بعد ارتداء الكمامة

6 - الابلاغ الفورى عن حالات الاصابة واخطار الهيئة بتفيذ الاجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم

7- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية وفى اضيق الحدود ومراعاة التباعد فى اماكن العمل

8- تحديد مسئول لادارة الازمة فى كل مؤسسة يتلقى البيانات والاخطارات ويتابع الاجراءات التى يتم اتخاذها

ودعت الهيئة للمتابعة الدقيقة من رؤساء مجالس الادارة ، داعية الى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والافصاح فى الابلاغ عن الحالات المصابة واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين .