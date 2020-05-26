شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية»: تعافي 97 حالة جديدة من مصابي كورونا.. وتحويل 77 للحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفي مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، إنه تم تعافي ٩٧ حالة جديدة من مصابى الفيروس اليوم الثلاثاء.

وأوضح «إبراهيم» لـ«المصرى اليوم»، أنه تم السماح بالخروج للعزل المنزلي لعدد ٧٧ مريضا ليصبح إجمالي الحالات المتعافية والتي خرجت للعزل المنزلي وتحسن أوضاعهم الصحية ٢٠٣ حالة وتحويل ٥٠ حالة للعزل الصحي.

وأضاف أنه بتشغيل مستشفي عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى ان المستشفي الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وقال إن مستشفي العزل في المدن الجامعية تضم 576 سريرا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.