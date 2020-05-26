شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تذهبوا للمستشفيات إذا شعرتم بأعراض كورونا».. ما حقيقة بيان وزارة الصحة للمواطنين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن صدور تعميم منسوب بالكذب لوزارة الصحة تخاطب وتحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات عند الشعور بأعراض فيروس كورونا أو أي مرض والاتصال على الرقم 195 لإرسال فريق الاستجابة وتقديم الرعاية الكامله للمريض.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن التعميم المنسوب للوزارة عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تصدر مثل هذا التعميم، وتم نسب هذا التعميم بالكذب إلى الوزارة بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين والترويج لمعلومات غير حقيقية ومغلوطة.

ولفت إلى أن المنشور الحقيقى لهذا التعميم منسوب في صفحات التواصل الاجتماعى لوزارة الصحة اليمنية بمدينة صنعاء وتم التلاعب بالمنشور ليتم نسبه بالكذب كما لو كان صادرا من مصر في إطار الحملات المحمومة لترويج الأكاذيب وإثارة المواطنين ضد مؤسسات الدولة الوطنية.