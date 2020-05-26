شكرا لقرائتكم خبر عن «تراخوا في إزالة التعديات».. إحالة رئيس مدينة أبوكبير ورئيسي وحدة محلية والقسم الهندسي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، وقف كل من رئيس مركز ومدينة أبوكبير، ورئيس الوحدة المحلية ببني عياض، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والسماح لأصحاب المحال التجارية بمزاولة أنشطتهم التجارية وعدم إلزامهم بتنفيذ قرار الغلق الكامل خلال فترة أجازة العيد بالمخالفة لقرارات الدولة في هذا الشأن، فضلًا عن تدني مستوى النظافة وعدم رفع تراكمات القمامة أولا بأول.

كما قرر محافظ الشرقية بحسب بيان، الثلاثاء، إنهاء تكليف رئيس مركز ومدينة أبوكبير مع نقله للعمل بديوان عام المحافظة على وظيفة من ذات الدرجة النوعية، وتكليف كلًا من محمد حسن محمد الأباصيري، رئيس مدينة القنايات للعمل رئيس مركز ومدينة أبوكبير، ومحمد الهواري إبراهيم العزوني، باحث شؤون عاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارة بمدينة القنايات للعمل رئيس مدينة القنايات، وذلك تسييرًا للأعمال وبصفة مؤقتة، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه.

كان محافظ الشرقية قد قام بجولة ميدانية لقري مركز أبوكبير وتلاحظ له استكمال إعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية بإقامة استوديو مفتوح لالتقاط الصور التذكارية «فوتو سيشن» وكافيه وعدد من المحلات المخالفة بقرية كفر السواقي التابعة للوحدة المحلية ببني عياض، على الرغم من صدور تعليمات سابقه بإزالة هذا النشاط لتعديه على الأرض الزراعية مما يعد جريمة لا تغتفر وبالرغم من ذلك وعلى مرأى ومسمع المسؤولين ورئيس المركز تم السماح لأصحاب النشاط بإعادة إنشائه ضاربين بالتعليمات والقرارات والقوانين عرض الحائط

وأمر المحافظ إيقاف استكمال أعمال البناء وإنشاء النشاط والإزالة الفورية له، ووقف رئيس المركز ورئيسي الوحدة المحلية والقسم الهندسي عن العمل لمده ثلاثه أشهر وإحالتهم للشؤون القانونية لعدم التصدي للمخالفة وتنفيذ التعليمات الصادرة بالإزالة والإهمال والتقصير في العمل.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق مؤكدا أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله.

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