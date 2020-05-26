شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار ملحوظ في الأسعار طوال أيام عيد الفطر المبارك

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات والفاكهة استقرت في الفترة الأخيرة من شهر رمضان، ومازال الاستقرار قائم حتى تلك اللحظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

حيث سحل كيلو الطماطم ما بين 2 و4.50 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 1.50 و2.50 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو البصل بين 2.50 و3.50 جنيها، وكيلو الفاصوليا الخضراء يسجل 2 و4 جنيها.

بينما أكدت الشعبة أن الباذنجان البلدي سجل نحو 2 و3 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 1.50 و2.50 جنيها، والخيار بين 3 و6 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات، والكوسة تتراوح بين 1.50 و4.50 جنيها، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات.

وأعلنت شعبة الخضروات والفاكهة في وقت سابق أن أسعار الفاكهة والخضروات استقرت خلال هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل نوع من الأنواع.