أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق والمزرعة والكيلو يسجل 29.50 جنيها للكيلو في المزرعة

بما أن الدواجن من أشهر الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها ويقبل المواطنين على شرائها دائما حتى مهما ارتفع سعرها، وفي الفترة الأخيرة خلال شهر رمضان ارتفع سعر الدواجن بشكل كبير، وهذا الأمر اعتادي بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولكن الكثير من المؤشرات تؤكد أن سعر الدواجن سوف يتراجع بعد عيد الفطر المبارك.

سعر الدواجن اليوم في مصر

استقرت أسعار الدواجن في الاسواق بمصر اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، بشكل ملحوظ، وهذا بعد أن أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار الدواجن في أخر أيام شهر رمضان 2020، حيث سجل الكيلو الدواجن البيضاء نحو 29.50 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما تباع في الأسواق بحوالي 31 و34 جنيها للكيلو.

بينما سجلت الدواجن البلدي في المزرعة نحو 35 جنيها وتباع في محلات التجزئة بحوالي 38 و40 جنيها للكيلو، في حين بلغ سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و11 جنيها.

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بينما سجل سعر كرتونة البيض تبدأ من 25.5 جنيها في المزرعة وتباع للمستهلك بحوالي 28 و30 جنيها للكرتونة.

وأكدت شعبة الدواجن أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن في فترة ما بعد انقضاء العيد وهذا بسبب ضعف الإقبال على الشراء.