سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26/5/2020 في مصر.. وعيار 21 يسجل 670 جنيها للجرام

استقر سعر الذهب في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو ثالث ايام العيد حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو لأكثر مبيعاً في مصر 760 جنيهاً وهو مرتفعاً نسبيا ويرجع ذلك إلى عدة أمور أهمها, لجوء بعض المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس باعتباره ملازاً أمن لاستثمار, كذلك الظروف الذى يمر بها العالم من وباء كرونا, وأيضاً الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين, كل هذه الأسباب جعل الذهب يزيد بأكثر من 10% في ظل ارتفاع كبير في سعر أوقية الذهب .

أسعار الذهب اليوم:

عيار18يسجل نحو 651.40جنيهاً.

عيار21يسجل نحو 760 جنيهاً.

عيار24يسجل نحو 868.55 جنيهاً.

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الجنية الذهب يسجل نحو 6080 جنيهاً.

السعر العالمي 1727 دولار .

وتختلف مصنعية الذهب من محل إلى لأخر ومن شركة لأخرى، حيث يسجل سعر المصنعية من 65 إلى 100 جنيهاً باختلاف نوع وعيار الذهب والقطع الذهبية, وقد تشهد أسعار الذهب تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات مصر، وهذا ال تفاوت يكون بين جنيه أو جنيهين لا غير.