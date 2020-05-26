شكرا لقرائتكم خبر عن مديرك اللى ممكن ينزلك 5000 ضغط لو شافك فاضى فى الحلقة الأولى من عالم موازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول حلقات المسلسل الساخر "عالم موازي" يناقش المسلسل العلاقة بين المدير والموظف، واستغلال بعض المديرين لموظفيهم، وحاجتهم للعمل، بصورة مبالغ فيها، وتكليفهم بمهام لا طائل منها.

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أبطال حلقة اليوم هم الممثل أحمد الجيار، وعماد ماهر، والمسلسل من تأليف، فليمون صبحى، ونور مهران، والمنتج الفني محمود سويلم، ومدير التصوير د. محمد شفيق، وتصوير حسام عاطف ومونتاج مصطفى رشدي، ومساعد مخرج أول آدم عزازي، والإشراف الفنى لمحمد صلاح العزب.