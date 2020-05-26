إنفوجراف.. تفاصيل خطة إعادة فتح المساجد فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح وصلاة العيد بعدد من المساجد الكبرى، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل. Advertisements الانفوجراف التالى يرصد تفاصيل تلك الخطة والإجراءات المتبعة.

إنفوجراف

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