شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: صرف 75% من مستحقات الركب الطائر بالعملة المحلية والباقى بالأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء فى رسالة وجهها للعاملين بالشركة أنه قرر صرف مستحقات جميع الركب الطائر بنسبة 75% بالعملة المحلية بالجنيه المصري، و 25% بالعملة الأجنبية، وذلك بصفة مؤقته لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للشركة والتى تأثرت من وقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين، إن القرار جاء لحين تحسن الأوضاع وحتى تتمكن الشركة من سداد الالتزامات والقروض المستحقة على الشركة لدى كافة الجهات والشركات المتعاملة معها بالعملة الأجنبية وفقا للتعاقدات المبرمة.

وأعرب رئيس شركة مصر للطيران، عن شكره وتقديره لكافة العاملين بمصر للطيران ومايبذلونه من جهود خلال الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد بصفة عامة والشركة بصفة خاصة، من قيامهم بأعمالهم وسط مخاطر العرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف، "أنني على ثقة في مقدار الحب والانتماء الذي يحمله كل ابن من أبناء شركة مصر للطيران فهو الدافع الذي يجعل منا نعمل بكل جهد واستمرار لاعلاء اسم شركتنا الحبيبة، ودائما التحديات تكشف المعدن الثمين لأبناء الشركة".



