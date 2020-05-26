شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة منشور منسوب لوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة صحة المنشور المتداول والمنسوب لوزارة الصحة والذى تضمن مخاطبة وتحذير المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات عند الشعور باعراض كورونا أو أى مرض آخر، مشيرى إلى توفير 333 فريق استجابة سريع، كل فريق مكون من 5 أشخاص.

وأكدت أن البوست المتداول لا علاقة له بمصر نهائى، وانما هو منشور متداول فى صنعاء، مؤكدة أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة .



