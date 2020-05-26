شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر:إصابات كورونا بالمؤسسات الصحفية 16 حالة وندرس إغلاق دار الهلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا فى وكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يجرى دراسة إغلاق دورين لحين انتهاء التعقيم.



وتابع جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الوضع في المؤسسات الصحفية مطمئن مؤكدا أن جميع المؤسسات بها حالات فمثلا الأهرام 4 حالات والأخبار 6 حالات وحالة فى روزاليوسف وحالة فى الشركة القومية للتوزيع و4 حالات فى دار الهلال.

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وأضاف أن الهيئة تدرس غلق دار الهلال أسبوعين بعد ظهور الحالات الأربعة على أن يتم توفير بديل لطبع المجلة.

وأشار جبر أنه سيعقد اجتماعا غدا لمتابعة الاجراءات مع رؤساء مجالس الادارات وتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية والتأكيد على شفافية الإعلان فور حدوث الحالات.

واكد أن الإجراءات المقترحة هي تعقيم يومي وعدم دخول آى فرد دون قياس درجة الحرارة ومراعاة التباعد وكل الحالات المرضية تحصل على إجازات والتوسع في العمل أونلاين .