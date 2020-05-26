القبض على فتاة التيك توك وجثة كوبري الحلمية".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصادرة 2.6 طن لحوم فاسدة و63 طن سلع غذائية مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

القبض على "فتاة تيك توك" وترحيلها إلى قسم الطالبية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على "منة عبد العزيز" المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة تيك توك" على خلفية اتهامها لشاب يدعى "مازن إبراهيم" بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي.

حفل زفاف وملاهي ومطعم للوجبات الجاهزة.. ضبط 3 وقائع خرق لحظر التجول في الجيزة

واصلت وزارة الداخلية جهودها في رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود الوزارة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة عن ضبط عدد من المخالفات.

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خالفوا الإجراءات الاحترازية.. الداخلية تُغلق 270مطعم ومحل لمواجهة كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 274 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

"جثة متحللة تحت الكوبري".. أمن القاهرة يُكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب بالحلمية

تُكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مُتحللة لأحد الأشخاص أثناء أعمال حفر وإنشاء لكوبري الحلمية بدائرة قسم الزيتون.

قبل وفاتها بلحظات.. سيدة تتهم أب ونجله بقتلها بسبب خصومة ثأرية في أسيوط

لقيت ربة منزل مصرعها متأثر بإصابتها بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بأسيوط.

في يوم واحد.. ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.