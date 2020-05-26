تجديد حبس متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

جدد قاض المعارضات، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهمين بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوما بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصري، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين و600 ألف جنيه مصري.

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وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وقالت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلاً عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام بلغت نحو ما يقرب من 9 ملايين جنيه، من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تعاملهما في النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.