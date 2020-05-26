محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامها بحيازة كمية من المشغولات الذهبية سرقتها من داخل شقة مخدومتها بمصر الجديدة . البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطاراً يفيد بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط سيدة -لها معلومات مسجلة- وبحوزتها كمية من المشغولات الذهبية. Advertisements وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل لديها - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة- بإسلوب "المغافلة". وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في مصر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.