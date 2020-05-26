لمنع انتشار الأوبئة.. جهاز "6 أكتوبر" يستغل توقيت الحظر في أعمال النظافة والتطهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن حملات النظافة التي يقوم بها جهاز المدينة مستمرة بالتزامن مع تطبيق حظر الحركة؛ لاستغلال التوقيت ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف نظافة الشوارع والقضاء على أية مخالفات؛ مما يسهم في القضاء على انتشار الأوبئة.

وأوضح الشربيني، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنظيم حملة نظافة مسائية وحملات نظافة وتطهير وتغيير الصناديق ورفع جميع تجمعات القمامة ومخلفات الزراعة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة والممرات وبين العمارات، وتفريغ وتغيير وتطهير الصناديق بمناطق الأحياء (الأول والثاني والثالث والسادس، والسابع والثامن، والفاصل بين الحيين التاسع والعاشر، والحي العاشر، والشباب ١٠٠، ومنطقة ٢١ أمام وادي دجلة، توسعات شرقية، شارع جمال عبد الناصر، والعمرانية الثانية منطقة ١٨، والحي ١٢، وأبو الوفا).

وأكد رئيس جهاز تنمية المدينة، استمرار حملات النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يومياً بجميع الأحياء؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على المدينة.