"قصور إداري".. الصحة تعلن نتائج التحقيق المبدئية في وفاة طبيب المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة بيانًا أوضحت فيه نتائج التحقيق المبدئية في وفاة طبيب المنيرة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، الطبيب بمستشفى المنيرة العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في البيان أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أبعاد الواقعة وتوصلت بشكل مبدئي إلى ما يلي:

- بتاريخ 18 مايو 2020 ظهرت على الطبيب المذكور أعراض تتمثل فى ارتفاع في درجة الحرارة، حيث تم إجراء مسحة له فى نفس اليوم وإرسالها إلى المعامل المركزية، وفى اليوم التالى 19 مايو ظهرت نتيجة التحاليل ايجابية لفيروس كورونا وتم إعطاء الطبيب العلاج اللازم طبقاً للبروتوكول العلاجي.

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- بتاريخ 22 مايو 2020 حضر الطبيب إلى مستشفي المنيرة نتيجة ظهور بعض الأعراض (آلام بالصدر وضيق بالتنفس) وتم حجزه في نفس اليوم بالمستشفى، وتم التنسيق على الفور لنقل الحالة إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي" أحد مستشفيات العزل" يوم السبت الموافق 23 مايو.

- تم استقبال الحالة بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي صباح يوم السبت 23 مايو حيث تم إعطاؤه الأدوية اللازمة والعلاج المتبع طبقا لبروتوكولات العلاج المتبع لوزارة الصحة والسكان إلا أنه حدث توقف فى عضلة القلب ولم يستجب لمحاولات الإنعاش القلبي الرئوي، ووافته المنية صباح يوم الأحد 24 مايو 2020.

وأسفرت التحقيقات المبدئية عن وجود بعض أوجه القصور الإدارى في التعامل مع الحالة داخل المستشفى.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة؛ تعكف اللجنة المشكلة للتحقيق حاليًّا على التحديد الدقيق للمسئولين عن هذا القصور ومسئولية كل منهم تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة تجاههم، مشيرة إلى أنها سوف تعلن عن تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.