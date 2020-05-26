الصحة: لم نفتح باب التطوع لمواجهة كورونا مجددًا.. وانتهاء حملة "كن بطلًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مُطلع بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لم تفتح باب التطوع مجددًا أمام الراغبين بالعمل ضمن فرق الدعم الطبية بالمستشفيات أو التقصي والمتابعة الميدانية؛ للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الحملة التي أطلقتها الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بالوزارة، تحت شعار "كن بطلا"، كانت في أواخر مارس الماضي، وتم غلق باب التقديم بعد يوم واحد، ولا يوجد استمارة إليكترونية لهذا الأمر حالياً.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبرًا نُشر في "الخليج 365" تحت عنوان ("كن بطلًا".. الصحة تفتح باب التطوع للمشاركة في فرق مواجهة كورونا)، على اعتبار نشره حديثًا، لكن نشره يعود إلى يوم 25 مارس الماضي.

وكانت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية أعلنت آنذاك استقبال أكثر من 10 آلاف طلب للتطوع ضمن فرق وزارة الصحة، وجرى العمل على تنقيحها.