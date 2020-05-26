35 طالبًا في الفصل.. "التعليم" تكشف عدد المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم عن الطلاب المتقدمين لمرحلة kg1 بالمدارس المصرية اليابانية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg

وقال "الرفاعي"، لمصراوي، إنه تقدم أكثر من 3 آلاف طالب في مرحلة kg، خلال 24 ساعة من فتح باب التقديم، بجميع المدارس وعددها 41 مدرسة، موضحًا أن الأعداد ارتفعت خلال إجازة عيد الفطر، وسيتم حصرها عقب العودة من الإجازة.

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وأشار الرفاعي، إلى أنه سيتم تطبيق الشروط على المتقدمين بعد اغلاق باب التقديم، لاختيار الأعداد المطلوبة.

وأكد مدير وحدة المدارس اليابانية، أن الفصل يضم 35 طالبًا فقط، في 41 مدرسة ليظهر إجمالي العدد المطلوب.

يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية لتنمية شخصية الطفل وغرس الانتماء والعمل الجماعي بداخله.​