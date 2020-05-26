"الزراعة" تتابع أداء المعاهد والمعامل البحثية ثالث أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد.

تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، في ثالث أيام عيد الفطر، عددًا من المعاهد البحثية منها معاهد المحاصيل والبساتين والسكرية والهندسة الوراثية وامراض النبات، فضلا عن تفقد الصوب الزراعية بموقع الدقي للزراعة المحمية والمعمل المركزي للمناخ الزراعي والمعامل المركزية المبيدات ومتبقيات المبيدات ومعاهد وقاية النباتات والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والهندسة الزراعية.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الجولة تستهدف الاطمئنان على سلامة المنشآت ومتابعة سير العمل في المعاهد والمعامل التي تستمر في تقديم خدمات التحليل الخاصة بعينات المنتجات الزراعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

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وأشار إلى أن معامل مركز البحوث الزراعية تتميز باعتمادها الدولي الذي يمنحها المصداقية أمام الأسواق الدولية ودقة تحاليلها وهو ما أدي إلي زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج بكميات تجاوز 5.5 مليون طن العام الماضي وتصدير 2.5 مليون طن خلال 4 شهور بدءًا من العام الحالي.

وأضاف سليمان: نتابع أوضاع الصوب الزراعية في موقع الدقي وتلبية احتياجاتها اللازمة لخطة تطوير الصوب الزراعية كأحد النماذج التطبيقية للبحوث العلمية والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات الصوب لتحديث القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أنه سيعرض تقريرًا تفصيليًا عن سير الأعمال في المعاهد البحثية وما تم تحقيقه من الخطط المستهدفة في نطاق التطوير المستهدف للزراعة المصرية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة متابعة أداء الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحيوانية والمعاهد البحثية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.​