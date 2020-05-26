أخبار مصر | "التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم في المدارس اليابانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم في المدارس اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال التقديمات للمدارس اليابانية إلكترونيًا، وقالت إن أعداد المتقدمين للمدارس اليابانية حتى الآن وصل إلى أكثر 3 آلاف.

وأضافت الوزارة، أن التقديم للمدارس اليابانية قد فتح في 20 مايو ويستمر حتى 15 يوما، مشيرة إلى أن حصر أعداد المتقدمين للمدارس اليابانية سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية، في بيان صحفي، إنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية لتنمية شخصية الطفل وغرس الانتماء والعمل الجماعي بداخله.

بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية 2020/2019

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وفي سياق منفصل وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقية للعام 2020/2019 والذي ينقسم إلى فئتين (معلم - معلم أول) (معلم أول أ - معلم خبير)، وذلك بدءًا من 21 مايو 2020، وذلك في إطار دعم التنمية المستدامة لأعضاء هيئة التعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجب اتخاذ كافة التدابير التى تساهم فى تيسير حصول المعلمين المرشحين للترقي على هذا البرنامج بفئتيه مما يدل على التوجه القوى للوزارة للتحول الرقمي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، المرشحين للترقي للعام 2020/2019 بالاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية: اضغط هنا

وأوضحت، أنه يجب قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على منصة التدريب عن بعد للأكاديمية؛ حيث أن تلك الإرشادات توجه المعلم إلى الاستخدام الأمثل للمنصة، منوهة إلى أهمية الالتزام بميعاد الحجز وفى حالة عدم تمكن المعلم من الحجز في الميعاد المقرر بالجدول يستطيع أن يقوم بالحجز بداية من يوم 2 يونيو 2020؛ حيث سيتم الحجز لمن تخلف عن ميعاده.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب من 15 يونيو 2020، ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق.