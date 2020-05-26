أخبار مصر | برلمانية تفتح النار على وزارة الصحة بسبب استقالات بعض الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تفتح النار على وزارة الصحة بسبب استقالات بعض الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تقديم بعض الأطباء استقالتهم إثر واقعة الدكتور وليد يحيى طبيب مستشفى المنيرة الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن الوزارة هي السبب لأنها لم تنصت إلى مطالب الأطباء المشروعة للحفاظ على صحتهم.

وقالت "شاكر" في تصريح إلى بوابة "الخليج 365"، إن الأطباء وأعضاء مجلس النواب طالبوا بتنفيذ مطالب الأطباء المشروعة ألا وهي الحماية والوقاية، والمسح الطبي المستمر، وتخصيص أماكن العزل للحالات المصابة من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، ولكن الوزارة لم تلتفت إلى هذه المطالب، بالرغم من أنها حقوق شرعية كمواطنين يضحون بأرواحهم من أجل محاربة هذا الفيروس، فهم لديهم أسر وأبناء".

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الأطباء لم يقدموا استقالتهم من أجل الهروب من المسؤولية، وإنما للفت الانتباه من جانب الوزارة التي لم تلتفت إليهم من قبل، ولكن نجد اللجان الإلكترونية الإرهابية تقوم بالاستغلال الأوضاع وتهويل المواضيع بهدف ضرب المنظومة الطبية متابعة: "لو كانت الوزارة قامت بواجبها تجاه الأطقم الطبية، ما كنت تستطيع اللجان الإلكترونية استغلال الفرصة"، مؤكدة أن الأطباء ليسوا فاقدي وطنية بأن ينساقوا خلف الدعوات المشبوهة، فهم يبذلون قصارى جهدهم لمجابهة الفيروس، ويضحون بأرواحهم للحفاظ على صحة المواطنين، لذلك يجب أن تنفذ الوزارة مطالبهم، ولا تسمح للجماعات الإرهابية باستغلال الأوضاع.

مستجدات أزمة كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.