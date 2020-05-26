أخبار مصر | "روج له ترامب" و"قد يكون ضارا".. لجنة مكافحة كورونا تحدد مصير دواء "هيدروكسي كلوروكين"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "روج له ترامب" و"قد يكون ضارا".. لجنة مكافحة كورونا تحدد مصير دواء "هيدروكسي كلوروكين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منظمة الصحة العالمية، قرارا بتعليق التجارب السريرية لعقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كوفيد-19، حتى إشعار آخر، بعد جدل مطول حول فاعلية عقار الملاريا، في علاج المرضى، ليعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن التجهيز لإعلان نتائج الدراسات التي أجريت بشأن الأدوية المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر، غدًا الأربعاء أو بعد غد الخميس على أقصى تقدير.

على أن تصدر نتائج الدراسات التي تجريها اللجنة غدًا أو بعد غد، وعلى أساسها سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن هيدروكسي كلوروكين.

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وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، قال في مؤتمر صحفي إن قرار تعليق التجارب على هيدروكسي كلوروكين، يأتي بعد نشر دراسة، في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19، ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أكثر من روجوا مراراً للعقار، على الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة العامة من أنه يمكن أن يتسبب بمشاكل في القلب.

واكنت حذرت هيئة الدواء المصرية من الاستخدام غير السليم لمركب "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لكورونا، قائلة إن العقار له العديد من الآثار العكسية ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب، وتلف في الشبكية، كما أن المستحضر له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى من ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي أية مخاطر أو آثار عكسية.​