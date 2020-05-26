أخبار مصر | وزارة الشباب تنفي فتح نادي ديروط لحمام السباحة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تنفي فتح نادي ديروط لحمام السباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الشباب والرياضة، كل ما تم تداوله من صور وبيانات تم تداولها مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح نادي ديروط بمحافظة أسيوط لحمام السباحة للأعضاء والمترددين على النادي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، بأنه بالرجوع إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تبين بأن الصور والبيانات المتداولة لا تمت لنادي ديروط بصلة، ولكنها متعلقة بحمام سباحة خاص يسمى كلاسيكوا، وتم التعامل معه من قبل الوحدة المحلية بديروط، وتحويل المسؤولين عنه للتحقيق.

وأهابت الوزارة الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات وترويج أخبار غير صحيحة تضر بالوطن، مؤكدة على أن الوزارة وجميع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة ملتزمة تماما بقرارات مجلس الوزراء الخاص بتعليق الانشطة وغلق كل الاندية الرياضة، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، بأنها تعكف حاليا على وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، لرفعها لمجلس الوزراء، لعودة النشاط الرياضي تدريجيا منتصف يونيو المقبل، ومن ثم تعميمها على كل من اللجنة الاولمبية المصرية، الاتحادات الرياضية، الاندية الرياضية العامة والخاصة، مراكز الشباب، والاندية الصحية، وجميع الجهات الشبابية والرياضية التابعة.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

مستجدات أزمة كورونا

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.