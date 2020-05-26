أخبار مصر | غلق وتشميع محل مأكولات شهير بحي النزهة وتحويل مالكه للنيابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق وتشميع محل مأكولات شهير بحي النزهة وتحويل مالكه للنيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة موسعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها القيادة السياسية للحفاظ على حياة المواطنين.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع محل مأكولات شهير مخالف لقرار الحظر بـ105 ميدان تريومف، ويوجد حوله العديد من المواطنين، وتم أخذ كافة الإجراءات اللازمة حياله صاحبه.

وأثناء المرور للتأكد من تنفيذ قرارات الحظر، تبين وجود تجمع كبير للمواطنين مخالفين لقرارات الحظر، على إحدى الاكشاك بميدان تريومف، حيث تم رفع كافة إشغالاته وتوجيه الإنذار لصاحبة بعدم تكرارها مرة أخرى

وأوضح "عقل" بأنه تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة إدارة المحلات، بمخالفة قرار الحظر وفض الاختام لعرض المخالفين على النيابة المختصة لتطبيق القانون والالتزام بقرارات الحظر حفاظا على صحة المواطنين.

وتابع "رئيس حي النزهة" تم قيد المحاضر تحت ارقام ٨٩٨و٨٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.

وأكد على الاستمرار والمتابعة فى هذا الاطار لتطبيق القانون حرصا على سلامة صحة المواطنين. في ظل هذه الظروف التي تم بها البلاد.

إحالة أصحاب محال بلاستشين وكافية للنيابة بحي النزهة

قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة للتأكد من تطبيق قرارات الحظر، التي أقرها مجلس الوزراء، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، برفقة المتابعة الميدانية والاشغالات والمحلات ومسؤلى المربعات.

وقال "عقل" إن الحملة أسفرت عن ضبط محل بلاي ستيشن، بالعقار رقم ٥٤ عمارات صقر قريش مدار ومفتوح وبداخلة مواطنين مخالفين لقرارات الحظر، حيث تم رفع جميع محتوياته من شاشات وتم غلقه وتشميعة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

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كما أسفرت عن ضبط كافية سجا بالعقار ٧ عمارات صقر قريش، مخالف لقرارات الحظر ويجلس به عدد من المواطنين، وتم رفع جميع متعلقاته وأخذ كافة الإجراءات اللازمة وتشمعية.

وأوضح "رئيس حي النزهة" تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة إدارة المحلات بمخالفة الحظر، وفض الاختام لعرض المخالفين على النيابة العامة لتطبيق القانون والالتزام بتطبيق قرارات الحظر حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف تم قيد المحاضر تحت ارقام ٨٩٦و٨٩٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح امن دولة طورائ بقسم شرطة النزهة، للعرض على النيابة المختصة.

محافظ القاهرة يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بأحياء العاصمة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أول أمس، كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال اول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات الحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .