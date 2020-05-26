شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ١١ حالة جديدة من مصابي كورونا بـ«عزل أبوقير».. وحصيلة الشفاء تصل إلى 371 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عبدالحميد، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي في المدينة الشبابية بابو قير شرق الإسكندرية «مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19»، تعافي ١١ حالة جديدة من فيروس كورونا وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تمامًا وتلقي العلاج اللازم الثلاثاء.

وقال «عبدالحميد»، لـ«المصري اليوم»، إنه بخروج الحالات الـ١١ يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن ٣٧١ حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم، حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يجري استقبال المصابين من مستشفى عزل العجمي المركزي من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وقال رئيس الفريق الطبي أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحي «عزل» لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهه فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مستشفى الحجر الصحي في أبوقير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.

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