شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف أول وثاني أيام العيد.. صوامع الإسكندرية تستأنف استقبال الأقماح المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن الصوامع والبناكر تستأنف، الثلاثاء، استقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين بعد توقف يومي أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح «أحمد» في بيان، الثلاثاء، أن الصوامع والبناكر كانت قد استقبلت حتى وقفة العيد ١٢٣ ألف و٩٤١ طن أقماح محلية وفق لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجاري 2020 وهي 23.5 قيراطا و23 قيراطا و22.5 قيراطا.

وأضاف «سعدالله»، لـ «المصري اليوم»، أن الصوامع رفضت استقبال ٣٣٩٠ طن لرفض أصحابها «التقريط» البيع وفق درجات القراريط الثلاثة المحددة ٢٢.٥ و٢٣ و٢٣.٥، وتستقبل المديرية الأقماح في 7 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة، طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 ألف طن أقماح محلية ومستوردة، حيث يبلغ إجمالي المستهدف من الأقماح المحلية 170 ألف طن و190 ألف طن أقماح مستوردة.

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 ألف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن وصومعة العامرية بسعة 60 ألف طن وصومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالي 90 ألف طن فضلا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة والشون والتي تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

وأشار إلى أن التسليم يجرى من خلال لجنة خماسية تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الإشراف على تسلّم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.

وأشار «سعدالله» إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحي وزير التموين على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

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