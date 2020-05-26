شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إيقاف أعمال مبنى مخالف وغلق محال تجارية خالفت قرار الحظر بأبوكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غلق محلين لتجارة الأخشاب والأدوات الصحية بقرية الرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير، لقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجاري وعدم إلتزامهما بقرار الغلق الكامل خلال فترة أجازة العيد، بالمخالفة لقرارات الدولة بشأن التعامل مع أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، الثلاثاء، للقرية لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بقرارات الغلق المحددة، وأثناء مرور المحافظ بشوارع القرية تلاحظ له عدم إلتزام محلين لتجارة الأخشاب والأدوات الصحية بمواعيد الغلق المحددة، وقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجاري بصورة طبيعية بالمخالفة لقرارات الدولة، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوكبير بغلق المحلين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحصيل الغرامات المقررة على المخالفين.

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوكبير، بإيقاف إستكمال أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية بإقامة «فوتوسيشن» بقرية كفر السواقي بالوحدة المحلية ببني عياض بمركز أبوكبير، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم.

غلق محال تجارية خالفت قرار الحظر بأبو كبير بالشرقية