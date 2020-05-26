شكرا لقرائتكم خبر عن عثر على 45 ألف جنيه بصندوق قمامة.. تكريم عامل نظافة بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضرب عبدالله عبدالكريم عبدالله، عامل بجهاز النظافة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مثالاً يحتذى به في الشرف والأمانة، بعدما أعاد مبلغ ٤٥ ألف جنيه لصاحبها المواطن محمد الضوي، تاجر مواد غذائية، والذى فُقد المبلغ منه عندما تركة بصندوق القمامة بطريق الخطأ.

وكان العامل البسيط مكلفًا بأعمال النظافة في محيط نزلة كوبرى الزراعة طريق الشوبك، وعثر على مبلغ مالى ملقى في صندوق القمامة بنزلة الكوبري، واحتفظ عامل النظافة الأمين بالمبلغ في طيات ملابسه، وأسرع إلى رئاسة مركز ومدينة الزقازيق جهة عمله المباشرة، لتسليم المبلغ لرئيس مركز ومدينة الزقازيق، نبيل فاروق عبدالحليم، وذلك للتوصل لصاحبه وتسليمه المبلغ، ولم يفكر العامل في إخفاء المبلغ أو الحصول عليه لنفسه لكنه كان حريصًا على البحث عن صاحبه وتسليمه له، سعيًا إلى رضا الله عليه.

وبعد تسليم المبلغ لصاحبه، قام المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتكريم العامل بمكتبه بديوان عام المركز، وأبدى سعادته لأمانة هذا العامل، مؤكدا أنه يعد مثالا وقدوة لجميع أفراد منظومة العمل وأنه، مثال يحتذى به في الأمانة والشرف.