شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ٥ أيام من استقبال السياحة الداخلية.. لا إصابات كورونا بين نزلاء فنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو ٥ أيام من استقبال السياحة الداخلية بفنادق مدينة الغردقة حسب الضوابط والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة السياحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والالتزام بنسبة ٢٥٪ فقط من التشغيل، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية بفيروس كورونا بين النزلاء بفنادق الغردقة التي استقبلت سياحة داخلية.

وقال مرعي في بيان، الثلاثاء، إن كل فندق به طبيب وعيادة مجهزة بمختلف الأدوات والأجهزة الطبية لمتابعة حالة النزلاء قبل دخولهم للفندق وأثناء تواجدهم وقبل مغادرتهم وأن لجان من وزارة الصحة والسياحة تقوم بالتفتيش على تلك التطبيقات داخل الفنادق.

وواصلت لجان السياحة بالبحر الأحمر التفتيش على 8 فنادق من التي استقبلت سياحة داخلية خلال إجازة العيد للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء لفتح السياحة بنسبة 25٪، ومن المقرر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، استئناف لجان التفتيش التي تشارك فيها لجان من وزارة الصحة أعمالها لضم فنادق جديدة ضمن الفنادق التي تستقبل سياحة داخلية والتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة.

من جانبها أكدت منال صالح، مدير عام مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أن هناك 41 فندقًا سياحيًا بمحافظة البحر الأحمر حصل على شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة، ومن بين تلك الفنادق 23 فندقًا وصلت نسبة إشغالها 100٪.