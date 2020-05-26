شكرا لقرائتكم خبر عن مسافات آمنة بين كل مصل وسجاد جديد.. اعرف ملامح خطة الأوقاف لفتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الأوقاف خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، والتى من المقرر عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل .

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز ملامح خطة عودة فتح المساجد: 1- تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات. 2- توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل. 3- يوجد نحو 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية. Advertisements 4- يتم الآن تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى. 5 - وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق. 6- المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بدأت فى انتاج كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى. وكانت مصادر مطلعة داخل الحكومة كشفت عن إعادة النظر في فتح دور العبادة " المساجد والكنائس "، لإقامة الشعائر الدينية وفق الاشتراطات الصحية والطبية وضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 21 يونيو المقبل.

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