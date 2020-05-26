شكرا لقرائتكم خبر عن مصايف كفرالشيخ خالية من المصطافين في ثالث أيام عيد الفطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجوال على الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات.

كما قام اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة استمرار الغلق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة، والمرور، والمسطحات المائية، والانقاذ النهرى.

بالإضافة إلى قيام استفتاح أبوابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة إغلاق شاطئ مدينة مطوبس والكورنيش، لمنع أي تجمعات، وذلك بالتنسيق بين الحكم المحلي والجهات الأمنية، لمتابعة التزام المواطنين بقرار الحظر.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعاً للاختلاط والتزاحم، للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد، طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

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مصيف بلطيم خالٍ من المصطافين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

مصيف بلطيم خالٍ من المصطافين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

مصيف بلطيم خالٍ من المصطافين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

مصيف بلطيم خالٍ من المصطافين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك