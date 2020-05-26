شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد هشام الساكت توجه رسالة للأطباء: ابقوا على العهد والقسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الدكتورة شيرين الجيار، أرملة الشهيد الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية طب القصر العيني، المتوفى مصابًا بعدوى فيروس كورونا، على توجيه رسالة للأطباء في خضم الأزمة التي نشبت خلال اليومين الماضيين بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، على خلفية وفاة طبيب شاب بمستشفى المنيرة متأثرا بالعدوى، وتوجيه النقابة اتهاما للوزارة بالتسبب في وفاته بالتقصير في علاجه.

وقالت «الجيار» في مقطع فيديو، إنها تتحدث للأطباء لتعريفهم بما لاقاه زوجها الشهيد الذي اعتبرته قدوة لشباب الأطباء في حربهم ضد الوباء الذي انتشر في ربوع الجمهورية، مؤكدة أنها ستظل على العهد في تقديم الخدمة للمصابين على الرغم من التحديات والصعاب والخوف والمشاكل التي يواجهها الأطباء.

وأضافت أنها لن تتخلى عن أي مريض تطبيقًا لعهد الأطباء أمام الله، واستكمالا لمسيرة زوجها الراحل الذي منح حياته ووقته لمرضاه.

وذكرت أن زوجها الراحل كان يسافر لقيادة قوافل طبية والوصول إلى المريض المحتاج في القرى والنجوع، لتقديم الخدمة الطبية التي يحتاجها المرضى، كما أنه رفض إثناءها من عملها، لأن المرضى يحتاجون إليهم، وتابعت: «ربنا من عليه بالشهادة».

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