شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق جزئي لطريق المنصورية لمدة 6 أيام لإنهاء أعمال التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الإجراءات التنسيقية التي تتم مع مختلف الجهات لسرعة الانتهاء من الأعمال الانشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الفيوم وطريق المنصورية وميدان الرماية؛ فسوف يتم البدء في أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بطريق المنصورية في المنطقة المحصورة بين تقاطع طريق المنصورية مع شارع الاهرام حتي تقاطع طريق المنصورية مع الطريق الدائري (القوس الغربي).

ونوهت المحافظة، في بيان، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق المنصورية بداية من تقاطعه مع شارع الأهرام حتي تقاطع طريق المنصورية مع شارع الملك فيصل كمرحلة أولي وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

كما تؤكد المحافظة أن الأعمال تستمر لمدة 6 أيام تبدأ مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26/5/2020 حتي الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 31/5/202، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.