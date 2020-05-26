شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: سنتعامل مع مخالفات البناء خلال فترات الحظر بمنتهى الحزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة ومنع استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، بشأن التصدي بكل الحسم والحزم لجميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا استمرار جهود أجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن في إزالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها على مدار اليوم لرصد جميع أعمال البناء المخالف والتعامل الفوري معها، وأن الإزالات تتم بصورة رادعة لعدم السماح للمخالف بتكرار مخالفته مجددًا مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا أنه تم حبس 5 مخالفين في مخالفات البناء، ويجري عرض بقية المتهمين، تنفيذًا لقرار النيابة العسكرية.

من جانبه أوضح اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم تنفيذ إزالة عدد من حالات التعديات على الأراضي بمراكز «كفر الشيخ، سيدي غازي، سيدي سالم، مطوبس، الحامول، فوه، بيلا»، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

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