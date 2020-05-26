شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية» تطلق اسم شهيد «حميات إمبابة» على أحد أقسام المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، على إطلاق اسم الدكتور محمد عبدالباسط الجابري استشاري الحميات، على قاعات قسم 10، والذي يجري تطويره حاليا بمستشفي حميات إمبابة، وذلك تكريما له وتخليدا لذكراه.

وقال الدكتور محمد فوزي السوده، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الفقيد كان يعمل استشارى للحميات بمستشفي حميات إمبابة التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وقد وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبه الوطني والوظيفي في علاج مرضي الجائحة بالمستشفى.

وأضاف أنه بالرغم أنه كان لديه المبرر للإعفاء من هذا الواجب إلا إنه بالتزامه المعهود وتفانيه أصر على القيام بواجبه ومناظرة والإشراف على علاج المرضي حتى أصيب وتم تحويله لمستشفى العجوزة للعزل، إلى أن صعدت روحه إلى بارئها، ويأتى هذا الإجراء تكريما من الوزارة لأحد أبنائها المخلصين.