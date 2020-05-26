شكرا لقرائتكم خبر عن شاهده 15 مليونًا في 3 ساعات.. إخلاء سبيل أبطال فيديو «اجري يا شيخ» بكفالة 100 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت نيابة طلخا بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، الثلاثاء، سبيل أبطال فيديو «اجري يا شيخ» المصوَّر أول يوم العيد بكفالة 100 جنيه.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث برصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يجري في أحد شوارع نبروه بالزي الأزهري بينما يهتف مواطن «اجري يا شيخ».

وألقت مباحث نبروه على الشاب لمخالفته قرار الحظر وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية ضبطه.

وقال ماجد الحنبلي، محامي المتهمين إنه «تم إخلاء محمود مجدي العشري، الطالب بالمعهد الأزهري، بكفالة 100 جنيه، وإخلاء سبيل الشابين المتهمين بالتصوير، وهما السيد نصار، وطاهر عادل، بضمان محل إقامتهما.

وأضاف أن الفيديو تم تصويره بدون ترتيب وكان وليد اللحظة، فالشاب كان يجري بالزي الأزهري في الشارع وهو أمر غير مألوف، وصوره أحد المواطنين ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في ضجة، وخلال 3 ساعات شاهده 15 ملايين مواطن.

Advertisements